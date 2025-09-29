Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör İlhan Palut’un basın toplantısı yalnızca 20 saniye sürdü. Son dakika golüyle gelen yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşayan Palut, kısa ama dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Kötü Bir Gol ile Kaybettik”

Karşılaşmanın ardından konuşan İlhan Palut, ilk yarının iki takım adına da zayıf geçtiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı biz iyiydik, Kasımpaşa yine kötüydü. Maçı çevirmek için uğraştık ama yine kötü bir golle kaybettik. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum.”

Basın Toplantısı 20 Saniyede Bitti

Palut’un değerlendirmeleri toplamda 20 saniye sürdü. Tecrübeli çalıştırıcıya herhangi bir soru yöneltilmemesi üzerine toplantı erkenden sona erdi.