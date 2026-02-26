Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle duyuruldu:

27 ŞUBAT CUMA

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 MART PAZAR

16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu