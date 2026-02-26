Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle duyuruldu: 27 ŞUBAT CUMA 20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu 20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz 28 ŞUBAT CUMARTESİ 13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe 16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın 20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan 20.00 Göztepe-Eyüpspor: Batuhan Kolak 1 MART PAZAR 16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Ümit Öztürk 20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen 20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

