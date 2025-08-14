Süper Lig'de heyecan başlarken ilk hafta Avrupa kupalarında eleme turu oynayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Avrupa'da Play-Off turu yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in maçlarını ertelediğini duyurdu. Avrupa'da yer alan bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise fikstürü planlanan şekilde oynanacak.

TFF'den konuya ilişkin apılan açıklama şu şekilde: "UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."