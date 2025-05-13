Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı. Açıklamada Trabzonspor-Galatasaray ve Başakşehir-Fenerbahçe maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar da ye aldı.

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları:

VAR: Atilla beni dinle.Temas tam çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Belki bunu yapabiliriz tamam.

VAR: İstersen kaptanlarla konuşabilirsin ya da sahada incelemeye gidersin.

Atilla Karaoğlan: Temas noktasını görüyorum. 16 metre kamerasından pozisyon bariz bir şekilde çizgide.

VAR: Normalde penaltı evet ama...

Atilla Karaoğlan: Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?

VAR: Evet ofsayt var. Şimdi gösteriyorum.

Atilla Karaoğlan: Ofsaytı kontrol settiniz mi? Ekrana çizgiyi çekersiniz, tamam mı?

Atilla Karaoğlan: Deplasman takımı için endirekt serbest vuruş veriyorum. Tamamdır.

VAR: Evet, doğru

Başakşehir-Fenerbahçe maçı VAR kayıtları:

VAR: Burak sahada inceleme. Sana elle oynama nedeniyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. 3 numara.

Burak Pakkan: Tamam.

VAR: İlk temas noktası. Kaleye atılan şut. 

Burak Pakkan: Tamam. Ben monitördeyim.

VAR: Kaleye atılan şutta temas noktası.

Burak Pakkan: Tamam yapabilirsin.

VAR: Ve tamam.

Burak Pakkan: Başka açı istiyorum.

VAR: Ve büyük olan.

Burak Pakkan: Hayır, hayır iyi değil. İyi açı değil.

VAR: Aç, dur, dur bekle dur, dur.

Burak Pakkan: Tamam. Oynat, oynat, oynat normal hız, normal hız.

VAR: Normal hız.

Burak Pakkan: Tamam. Ben kararıma bağlı kalacağım. Bu penaltı değil. Bu doğal pozisyon.

VAR: Sen kaldırıyorsun. Tamam.