Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı. Açıklamada Trabzonspor-Galatasaray ve Başakşehir-Fenerbahçe maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar da ye aldı.
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları:
VAR: Atilla beni dinle.Temas tam çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana sahada inceleme öneriyorum.
Atilla Karaoğlan: Belki bunu yapabiliriz tamam.
VAR: İstersen kaptanlarla konuşabilirsin ya da sahada incelemeye gidersin.
Atilla Karaoğlan: Temas noktasını görüyorum. 16 metre kamerasından pozisyon bariz bir şekilde çizgide.
VAR: Normalde penaltı evet ama...
Atilla Karaoğlan: Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?
VAR: Evet ofsayt var. Şimdi gösteriyorum.
Atilla Karaoğlan: Ofsaytı kontrol settiniz mi? Ekrana çizgiyi çekersiniz, tamam mı?
Atilla Karaoğlan: Deplasman takımı için endirekt serbest vuruş veriyorum. Tamamdır.
VAR: Evet, doğru
Başakşehir-Fenerbahçe maçı VAR kayıtları:
VAR: Burak sahada inceleme. Sana elle oynama nedeniyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. 3 numara.
Burak Pakkan: Tamam.
VAR: İlk temas noktası. Kaleye atılan şut.
Burak Pakkan: Tamam. Ben monitördeyim.
VAR: Kaleye atılan şutta temas noktası.
Burak Pakkan: Tamam yapabilirsin.
VAR: Ve tamam.
Burak Pakkan: Başka açı istiyorum.
VAR: Ve büyük olan.
Burak Pakkan: Hayır, hayır iyi değil. İyi açı değil.
VAR: Aç, dur, dur bekle dur, dur.
Burak Pakkan: Tamam. Oynat, oynat, oynat normal hız, normal hız.
VAR: Normal hız.
Burak Pakkan: Tamam. Ben kararıma bağlı kalacağım. Bu penaltı değil. Bu doğal pozisyon.
VAR: Sen kaldırıyorsun. Tamam.