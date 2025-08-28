Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarda görevlendirilen hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) açıklamasına göre, Süper Lig’de 4’üncü haftanın hakemleri şöyle:

Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor- Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir- Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam