Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan