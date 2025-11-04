Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Erol Bulut, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim için kazanmak, puan ya da puanlar almak çok önemliydi. Hafta içindeki kupa maçından aldığımız moralle Eyüpspor karşısında da kazanmak istiyorduk. İlk yarıda istediğimiz gibi başlayamadık, biraz tedirgindik. Uzun süredir galip gelemeyince özgüven kaybı yaşanıyor ama ikinci yarı bunu geri kazandık” dedi.

“Kulüpte Birisi Bilgileri Rakibe Sızdırmış!”

Basın toplantısının en dikkat çekici bölümü ise Erol Bulut’un “ajan” iddiası oldu. Deneyimli teknik adam, kulüp içinden bir kişinin taktik bilgilerini rakip takımlara gönderdiğini öne sürdü:

“Geçen haftadan başlayan bir durum bu. Başakşehir maçından önce kulüp içinde görevli birisi tüm antrenman ve taktik bilgilerini rakip takıma, Nuri hocaya aktarmış. Bu hafta Eyüpspor maçı öncesi de aynı şey tekrarlandı. Bize bu bilgi ulaştı. Hücum planlarımız, savunmada neler yapacağımız, hepsi sızdırılmış.”

Bulut, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Kulübün ekmeğini yiyip ihanet eden kişileri tespit edip uzaklaştıracağız. Kim olduğunu bulmak için araştırmalarımız sürüyor. Gelen bazı bilgiler var. O kişi bir daha bu tesislere adım atamayacak. Bu, futbola ve spora yakışmayan bir davranış. Rakibin analizini yapmak başka, içeriden bilgi sızdırmak bambaşka bir şey. Bu karakter eksikliğidir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Antalyaspor’da Kriz Derinleşiyor

Erol Bulut’un bu açıklamaları, Antalyaspor’da büyük bir iç krizin sinyali olarak yorumlandı. Teknik ekibin ve yönetimin, iddiaları araştırmak için kapsamlı bir iç soruşturma başlatması bekleniyor.

Bu olay, Süper Lig’de son yılların en dikkat çekici “iç bilgi sızdırma” skandallarından biri olarak kayıtlara geçti.