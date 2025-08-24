2025/26 sezonunun başlamasıyla birlikte Süper Lig takımlarının piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre yapılan transferler sonrası kadro değerleri yeniden şekillenirken zirvede dikkat çeken bir değişim yaşandı. Edson Alvarez transferiyle birlikte Fenerbahçe, 299.13 milyon euro’luk toplam değeriyle ligin en pahalı takımı oldu.

Galatasaray 285.58 milyon euro ile ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe ile arasındaki fark yaklaşık 15 milyon euroya yükseldi. Böylece zirve mücadelesi yalnızca sahada değil, ekonomik açıdan da kızışmış oldu.

YAŞ GENÇLEŞTİ, KADRO DEĞERLENDİ

Fenerbahçe’nin kadro yaş ortalaması yeni transferlerle birlikte düşerken, genç oyuncuların piyasa değerlerinde gözlenen artış da sarı-lacivertlilerin zirveye çıkmasında etkili oldu. Avrupa’dan yapılan takviyeler kulübün kadro değerini yükseltirken, aynı zamanda rekabet gücünü de artırdı.

İLK 5'TE SIRALAMA DEĞİŞTİ

Güncellenen listede ilk beş kulüp arasındaki fark dikkat çekti. Zirvedeki Fenerbahçe yaklaşık 300 milyon euro değerine ulaşırken, beşinci sıradaki Başakşehir’in toplam değeri 61 milyon euro seviyelerinde kaldı. Bu tablo, Süper Lig’de finansal rekabetin saha içi mücadele kadar önemli hale geldiğini ortaya koydu.

İşte Süper Lig’de En Değerli 10 Takım

1- Fenerbahçe: 299.13 milyon euro (+%11.5)

2- Galatasaray: 285.58 milyon euro (-%10.4)

3- Beşiktaş: 161.85 milyon euro (+%4.8)

4- Trabzonspor: 85.45 milyon euro (+%3.1)

5- Başakşehir: 61.05 milyon euro (-%2.8)

6- Samsunspor: 47.78 milyon euro (+%28.4)

7- Çaykur Rizespor: 35.08 milyon euro (+%8.5)

8- Antalyaspor: 30.65 milyon euro (+%13.7)

9- Göztepe: 29.85 milyon euro (-%26.7)

10- Eyüpspor: 28.35 milyon euro (-%10.4)

Son güncellemelerle birlikte Süper Lig’in devleri kadro değeri açısından ilk üç sırayı kimseye bırakmadı. Ekonomik gücün sahadaki başarı için de kritik bir unsur haline geldiği ligde, takımların transfer politikaları kulüp değerlerini doğrudan etkiliyor.