Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekiminde derbi tarihleri de belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aralarında oynayacağı derbiler 4, 9 ve 13. haftalarda oynanacak.

Sezonun ilk yarısında oynanacak büyük maçların haftaları şu şekilde:

4.hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta Trabzonspor-Galatasaray

8.hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9.hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta Beşiktaş-Galatasaray

15.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

İLK HAFTA FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Kasımpaşa-Trabzonspor

Beşiktaş-Eyüpspor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Başakşehir-Kocaelispor

Samsunspor-Göztepe

Galatasaray-Çorum FK

Gaziantep FK-Alanyaspor

Amed-Erzurumspor

Konyaspor-Çaykur Rizespor

EZELİ RAKİPLERİN TOKALAŞMA KRİZİ

Fikstür çekilişine Fenerbahçe Asbaşkanı Barış Göktürk’ün hareketi damga vurdu.

Kura çekimi için sahneye davet edilen Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk, federasyon yetkilileriyle tokalaşırken, kendisinden sonra sahneye gelen Galatasaray Asbaşkanı Metin Öztürk’le tokalaşmadı. Öztürk kendisine elini uzatan Öztürk’e elini göğsüne götürerek karşılık verdi.

Barış Göktürk, daha önce yaptığı bir açıklamada ‘Metin Öztürk denen, her saniye kendi çapında Fenerbahçe’yi aşağılamaya çalışan arkadaşla yan yana gelip onunla tokalaşmak, öpüşmek… Nasıl böyle bir şey olabilir.’ sözlerini kullanmıştı.

Fikstür çekimi sonrası basın mensuplarına konuşan Metin Öztürk, tokalaşma olayıyla ilgili konuştu. Öztürk, ''Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. "Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız" demişti. Seçim vaadini yerine getirdi.'' dedi.

14 AĞUSTOS’TA SEZON AÇILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 34 haftalık resmi takvime göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek.

İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

TERS FİKSTÜR UYGULANACAK

Bu sezon fikstürde yeni bir sistem uygulanacak. Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak. Buna göre fikstür algoritması tersten devam edecek.