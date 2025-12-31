Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonu 2. transfer dönemi Süper Lig Takım harcama limitlerini belirledi.

2 Ocak 2026'da başlayacak ara transfer dönemi öncesinde belirlenen takım harcama limitlerinde ilk sıra 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray'ın oldu. Galatasaray'ın ardından en yüksek ikinci limit ise yaklaşık 7.8 milyar TL ile Trabzonspor'un olurken Fenerbahçe ise yaklaşık 6.2 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı.

TFF'nin limit artırımı için yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde: