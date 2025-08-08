Süper Lig’de 2025-26 sezonu Gaziantep FK-G.Saray maçıyla açılıyor. 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık maratonda ilk yarı 19-20 21-22 Aralık, sezon ise 17 Mayıs 2026’da sona erecek. Son üç sezonda zirvenin tek hakimi olup, 25. şampiyonlukla 5. yıldızı göğsüne takan G.Saray, 6. yıldız için yola çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, hazır olmayan Icardi ve Osimhen’i Gaziantep kadrosuna almadı. Morata ve Köhn de Antep’e götürülmedi.

GOLCÜ BARIŞ ALPER

Santrforun yanı sıra sağ bek transferi gerçekleşmediği için de iki bölgede devşirme isimler oynayacak. Forvette Barış Alper gol ararken, Sallai bu kez sağ bekte takıma yardım etmeye çalışacak. Okan Buruk, Davinson-Abdülkerim tandeminin solunda ise Eren’e görev verecek. Lemina-Torreira ikilisinin önün de Yunus, Sara ve Sane üçlüsü Barış’a gol bölgelerinde destek olacak.