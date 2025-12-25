Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk bölümünde takımlar, maçların ikinci yarısında futbolseverlerin gole doymasını sağladı.

Ligde 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanan sezonun ilk yarısında 153 müsabaka geride kaldı. Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, söz konusu müsabakalarda toplamda 398 kez fileleri havalandırdı. Atılan gollerin 171'i ilk, 227'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.

İKİNCİ YARILARIN ORTASINDA 70 GOL

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde en fazla gol, maçların ikinci yarılarında 61 ile 75. dakikalar arasındaki dilimde geldi.

Ligde kaydedilen goller 15'er dakikalık dilimler halinde incelendiğinde, en fazla skor 70 kez ile 61 ile 75. dakikalar arasında üretildi.

Bu bölümü, 63 kez ile 46 ile 60. dakikalar arası izlerken, üçüncü sırada 61 golün atıldığı 76-90 dakika aralığı geldi.

GALASATASARAY UZATMALARDA AÇILDI

Süper Lig takımları, maçların her iki yarısındaki uzatma bölümünde toplam 51 gol buldu. Galatasaray, bu anlarda bulduğu 7 golle ön plana çıktı.

Ligin ilk devresinde kaydedilen 398 golün 18'i, ilk yarının uzatma dakikalarında atıldı. Bu bölümde Galatasaray ile Çaykur Rizespor, 3'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Takımlar, 90. dakikadan sonra 33 kez gol sevinci yaşadı. Bu bölümde 4 kez ağları sarsan Galatasaray, bu istatistikte de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, müsabakaların duraklama dakikalarında sezonun ilk yarısında toplam 7 gol kaydetti.