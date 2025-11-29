Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 90. dakikasında Eyüpspor 2-0 önde girerken ilginç bir ana tanıklık edildi. Maçın son anlarında iki takım oyuncıları saha içinde kavga ederken gol oldu.

HAKEM DEVAM DEDİ

Dakikalar 90'ı gösterirken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. İtişmeler arbedeye dönüşürken Eyüpspor kalecisi Felipe, kavgayı ayırmaya gitti. O sırada topu Eyüpspor yarı alanında kazanan Boateng topu sürdü ve boş kaleye gönderdi.

Mücadelenin hakemi Ömer Tolga Güldibi oyuncular kavga ederken oyunu devam ettirdi ve golü geçerli saydı.