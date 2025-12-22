Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında günün ilk maçında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi 5-1 yenerken, günün diğer karşılaşmasında, Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını da 42'ye yükseltti. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlamayı başardı.
İlk yarının son haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Puanını 39'a yükselten sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamayan tek ekip oldu.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor, sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan takımlar oldu.