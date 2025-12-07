Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor'un Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta çok enteresan bir pozisyon yaşandı.
0-0 devam eden mücadelenin 48. dakikasında ev sahibi ekip rakip ceza sahası içinde çok önemli bir gol şansı yakaladı.
Üst üste şutların geldiği o karambolde topu bir türlü kaleye sokamayan Kocaelispor futbolcuları büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Maça damga vuran pozisyonda Kasımpaşa savunması topu güçlükle uzaklaştırmayı başarırken Kocaelispor'da Serdar Dursun, Tayfur Bingöl ve Linetty üst üste denemelere rağmen skoru değiştiremedi.
🥅 Kocaelispor hücumunda yaşanan karambol!#KOCvKSP #beINSPORTS pic.twitter.com/lzhyt03LAV— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 7, 2025
Yaşanan karambol anını tribünler büyük bir heyecanla takip ederken pozisyon sosyal medyaya da damga vurdu.
Mücadele kaçan bu pozisyonla birlikte ikinci yarıda da gol çıkmayınca 0-0 sona erdi.