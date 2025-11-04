Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, kırmızı-beyazlı kulübün içinden birinin antrenman bilgilerini ve analizlerini rakip teknik adamlara aktardığını söyledi.

Erol Bulut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında kulüp içinden bilgilerin sızdırıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma, Nuri hocaya aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimiz, topa karşı nasıl oynayacağımız, hücumda neler yapacağımız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti."

Başakşehir kulübü Bulut'a konuyla ilgili cevap verdi ve doğrulanmamış iddialar yerine emeğe saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. İşte Başakşehir'den yapılan açıklama: