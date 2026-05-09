Şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, ilk yarının sonunda Soner Dikmen'in attığı golle soyunma odasına 1-0 geride girdi. Sarı-Kırmızılılar 56'da cevabı Mario Lemina'yla verse de yeniden sahneye çıkan Soner, 62'de Akdeniz ekibini yeniden öne geçirdi. 66'da penaltıdan attığı golle skora dengeyi getiren Victor Osimhen, 88'de takımını öne geçirdi. Kaan Ayhan ise 90+5'teki golüyle skoru tayin etti, Galatasaray şampiyon oldu.
33. haftaya dek şampiyonluk umudunu matematiksel olarak taşıyan Fenerbahçe ise Konyaspor'un konuğu oldu. 13 ve 71'de Fred, 56'da Archie Brown'ın golleriyle Sarı-Lacivertliler net bir galibiyete gitse de Galatasaray'ın kazandığı haftada şampiyonluk mücadelesine devam etmek için yeterli olmadı. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
Sezonun son derbisinde Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı. Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle öne geçen Siyah-Beyazlılar, Zubkov ve Ernest Muçi'nin gollerine karşı koyamadı, 2-1 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar, 40 yıl aradan sonra Süper Lig'i hiçbir derbi galibiyeti olmadan kapattı. Maç boyunca taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a ve yönetime tepki gösterdi.
Küme düşme hattının en kritik adayı Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gitti. 70'te Anıl Yiğit Çınar'ın golüyle maçı 1-0 kazansalar da İstanbul ekibine yetmedi. Karagümrük'ün küme düşmesi oynanan diğer maç sonuçlarının ardından kesinlik kazandı.
Düşme hattının bir diğer kırmızı takımı Kayserispor, Alanyaspor deplasmanına gitti. Mutlak galibiyete ihtiyacı olan Kayserispor, Akdeniz ekibine 3-1 kaybetti. Kayserispor'un da bu maçın ardından küme düşmesi netleşti.
Düşme hattı için kritik önem taşıyan bir diğer karşılaşmada Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı sahasında 3-2 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini Traore, Goutas ve Tongya (p) attı. Kasımpaşa'nın sayıları Benedyczak'tan geldi. Gençlerbirliği'nin kaderi, son hafta kendisinin ve Antalyaspor'un oynayacağı maçlara göre şekillenecek.
Kırmızı hattın çevresinde gezen Eyüpspor ise flaş bir galibiyetle geceye damga vuran ekiplerden oldu. Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Galibiyet gollerini Umut Bozok, Metehan Altunbaş, Calegari ve Emre Akbaba kaydetti. Umut Bozok, 1 gol ve 3 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.
Ligin ikinci yarısında dalgalı bir performans gösteren Göztepe, Gaziantep FK'yı konuk etti. İzmir ekibi, Abena (k.k.) ve Jeferson'un golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK'nın tek sayısını 56'da Mohamed Bayo kaydetti.
Geçen hafta Fenerbahçe'ye mağlup olan Başakşehir, aynı haftada Galatasaray'ı yenen Samsunspor'u konuk etti. İstanbul ekibi, Karadeniz temsilcisini 3-0 yendi. Başakşehir'in golleri Shomurodov, Yusuf Sarı ve Fayzullayev'den geldi.
