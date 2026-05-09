33. haftaya dek şampiyonluk umudunu matematiksel olarak taşıyan Fenerbahçe ise Konyaspor'un konuğu oldu. 13 ve 71'de Fred, 56'da Archie Brown'ın golleriyle Sarı-Lacivertliler net bir galibiyete gitse de Galatasaray'ın kazandığı haftada şampiyonluk mücadelesine devam etmek için yeterli olmadı. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.