Süper Lig’in 32’nci haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
İŞTE MAÇLARIN HAKEMLERİ
18 Nisan Perşembe
20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. pic.twitter.com/3ZY5YeDYGl— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) April 17, 2025