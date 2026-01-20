Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20-22. hafta maç programını açıkladı.

Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'de 20, 21 ve 22. haftaların programı şu şekilde:

20’NCİ HAFTA

30 OCAK CUMA

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa – Samsunspor

31 OCAK CUMARTESİ

14.30 Corendon Alanyaspor – ikas Eyüpspor

17.00 RAMS Başakşehir FK – Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş – TÜMOSAN Konyaspor

1 ŞUBAT PAZAR

17.00 Gençlerbirliği – Gaziantep

20.00 Galatasaray - Zecorner Kayserispor

2 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kocaelispor – Fenerbahçe

21’İNCİ HAFTA

7 ŞUBAT CUMARTESİ

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Samsunspor – Trabzonspor

8 ŞUBAT PAZAR

14.30 ikas Eyüpspor – RAMS Başakşehir FK

17.00 TÜMOSAN Konyaspor – Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray

20.00 Beşiktaş – Corendon Alanyaspor

9 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Zecorner Kayserispor – Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK – Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği

22’NCİ HAFTA

13 ŞUBAT CUMA

20.00 Galatasaray – ikas Eyüpspor

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Samsunspor

14 ŞUBAT CUMARTESİ

14.30 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor

17.00 Corendon Alanyaspor – TÜMOSAN Konyaspor

20.00 Trabzonspor – Fenerbahçe

15 ŞUBAT PAZAR

14.30 Kocaelispor – Gaziantep FK

17.00 Göztepe – Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir FK – Beşiktaş

16 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük