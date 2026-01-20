Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20-22. hafta maç programını açıkladı.
Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'de 20, 21 ve 22. haftaların programı şu şekilde:
20’NCİ HAFTA
30 OCAK CUMA
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa – Samsunspor
31 OCAK CUMARTESİ
14.30 Corendon Alanyaspor – ikas Eyüpspor
17.00 RAMS Başakşehir FK – Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş – TÜMOSAN Konyaspor
1 ŞUBAT PAZAR
17.00 Gençlerbirliği – Gaziantep
20.00 Galatasaray - Zecorner Kayserispor
2 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Kocaelispor – Fenerbahçe
21’İNCİ HAFTA
7 ŞUBAT CUMARTESİ
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Samsunspor – Trabzonspor
8 ŞUBAT PAZAR
14.30 ikas Eyüpspor – RAMS Başakşehir FK
17.00 TÜMOSAN Konyaspor – Göztepe
17.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray
20.00 Beşiktaş – Corendon Alanyaspor
9 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 Zecorner Kayserispor – Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK – Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği
22’NCİ HAFTA
13 ŞUBAT CUMA
20.00 Galatasaray – ikas Eyüpspor
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Samsunspor
14 ŞUBAT CUMARTESİ
14.30 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor
17.00 Corendon Alanyaspor – TÜMOSAN Konyaspor
20.00 Trabzonspor – Fenerbahçe
15 ŞUBAT PAZAR
14.30 Kocaelispor – Gaziantep FK
17.00 Göztepe – Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir FK – Beşiktaş
16 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük