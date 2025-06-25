Türk futbolunun tecrübeli sol beklerinden Caner Erkin için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Eyüpspor ile yollarını ayıran 36 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor’a transferi gündemde.

EYÜPSPOR MACERASI SONA ERDİ

2023 yazında RAMS Başakşehir’den Eyüpspor’a transfer olan Caner Erkin’in İstanbul temsilcisindeki kariyeri kısa sürdü. Sözleşmesi sona eren oyuncuya kulüp yönetimi yeni bir kontrat önermedi. Böylece deneyimli sol bek bonservisini eline alarak serbest kaldı.

KOCAELİSPOR, CANER TRANSFERİNE YAKIN

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, transferde iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Selçuk İnan’ı teknik direktörlük görevine getiren yeşil-siyahlı ekip, savunmanın solunu tecrübeyle güçlendirmek istiyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Caner Erkin ile anlaşma sağlanmak üzere ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 5 ASİSTLİK KATKI VERDİ

Caner Erkin, geride kalan sezonda Eyüpspor formasıyla 28 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 18’ine ilk 11’de başlayan oyuncu, toplamda 1532 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, 5 asistlik katkısıyla hücuma da önemli destek verdi.