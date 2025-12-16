Fenerbahçe Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun göreve başladığı Eylül 2025’ten bu yana Süper Lig’de en fazla puan toplayan (29), gol atan (30), toplam (246) ve isabetli (98) şut çeken ve beklenen gol değeri üreten (27.6 xG) takım konumuna yükseldi.

İtalyan teknik adam, bu performansının ardından taraftarlar tarafından alkışlandı. Tedesco, bu başarıya rağmen mütevazı açıklamalarına devam etti: “Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç’te 4-0 kazanmıştık, bugün (dün) de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz. İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. İkinci yarıda biraz düştük.”