Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi, Kocaelispor maçının ardından istifa eden Şahin'in istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."