Beşiktaş’ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Brezilyalı golcü Roberto Firmino, siyah-beyazlı kulübe değil, Katar’a doğru yelken açıyor. Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli’de top koşturan Firmino, rotasını sürpriz bir şekilde Al-Sadd’a çevirdi.

AL-SADD İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah’ın geçtiği habere göre, Al-Sadd kulübü Firmino’nun bonservisi için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi gibi son detayların görüşüldüğü ifade edilirken, yıldız oyuncunun teklifi cazip bulduğu belirtildi.

PARAYI YİNE ÖN PLANA KOYDU

Beşiktaş’ın yaptığı tekliflere rağmen Roberto Firmino’nun finansal koşulları öncelikli tuttuğu ve bu nedenle Katar ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı taraftarların büyük umutla beklediği transferin gerçekleşmemesi hayal kırıklığı yaratırken, Al-Sadd’ın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.