Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatları, Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken Fenerbahçe ve Galatasaray, en pahalı kombine bilet fiyatında Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bıraktı. Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için en pahalı kombine fiyatını 455 bin lira olarak belirlerken bu rakam, Avrupa'nın en pahalı kombine bilet fiyatı oldu. Fenerbahçe'de Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liradan satıldı.

Galatasaray'ın en pahalı kombine fiyatı ise 180 bin lira olurken, sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, en pahalı kombine fiyatında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kulüplerden Milan, Inter, Tottenham ve Inter gibi kulüpler izledi.

Beşiktaş, sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatı, Arsenal ile aynı şekilde 115 bin lira olurken Juventus ve Real Madrid ile de benzer düzeylerde bulunuyor.

Trabzonspor'un en pahalı kombine bilet fiyatı (90 bin lira) ise Manchester City (87 bin lira), PSG (63 bin lira) ve Barcelona'dan (39 bin lira) daha fazla.

'BÜYÜK ALTILI' GERİDE KALDI

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüpleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın en pahalı kombine bilet fiyatları bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liraya çıkan kulübün en pahalı kombine bilet fiyatı, "Büyük Altılı"nın sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatlarından daha yüksek durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatı, Fenerbahçe'den 7, Galatasaray'dan ise 3 kat daha ucuz durumda bulunuyor.

Avrupa'da öne çıkan kulüplerinden Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Inter'in en ucuz kombine bilet fiyatı ise 14-15 bin liraya denk gelirken Galatasaray'da en ucuz kombine bilet 24 bin lira, Fenerbahçe'de ise öğrenci bileti dışında 20 bin 500 lira ile daha yüksek seviyede bulunuyor.