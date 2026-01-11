İngiltere FA Cup 3. Turu maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi… Maçın nomal süresi 2-2 biterken Newcastle penaltılarla tur atlayan taraf oldu.

Sakatlığının ardından uzun süre sonra ilk kez Bournemouth formasıyla 11'de başlayan Enes Ünal yine sakatlandı.

KÖTÜ HABERİ TEKNİK DİREKTÖR VERDİ

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da transfer etmek istediği Enes Ünal 30. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Evanilson'a bıraktı. Bournemouth teknik direktörü Iraola Enes Ünal'ın yaşadığı sakatlığa dair şunları söyledi:

"Sanırım, ön çapraz bağ sakatlığından sonra bir yıl aradan sonra ona ilk kez ilk 11'de şans vermek için iyi bir maç olacağını düşündük. Daha önce yedek kulübesinden oyuna girerek süre almıştı. Sanırım geçen gün 30 dakikadan fazla oynadı. Bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45, 50, 55 dakika oynayabileceğini düşündük.

Ama ne yazık ki, hem bizim hem de özellikle onun için, bu gelişim sürecinde bir duraklama olacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre oynayamayacak”