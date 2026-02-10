Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen Kokart Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, talimatlara uymayan hakemlere gereken tedbirlerin alındığını ifade ederek "Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik. Doğru duvar yıkılmaz. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık." dedi.

FIFA korkartı olan Türk hakemlerinin sayısının artacağını belirten Hacıosmanoğlu "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarına geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz. FIFA hakemlerimiz, geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı. Bunlara paralel olarak 7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak. MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibine, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz. Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

KADIN HAKEM MÜJDESİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da gelecek dönemler için kritik açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de önümüzdeki dönemde kadın hakemlerin görev alabileceğini söyleyen Ferhat Gündoğdu, "Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız olumsuz gelişmeler, hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı. Bu zorlu süreci, Türk gençliğine ve hakemlerimize duyduğumuz güvenle yönettik.

Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz de beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi almıştır. Ayrıntıları henüz paylaşamasam da, kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.