Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden en dikkat çekici olanı Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya... Başkan Özkaya ‘Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğuna’ yönelik iddialar nedeniyle tutuklandı.





CEZA ALIRSA EYÜPSPOR GİDİCİ



Eğer Özkaya yargılama sonucunda ceza alırsa Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi kapsamında Eyüpspor da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

ERTELEME BASKISI



Kulüp başkanları, adı bahis skandalına karışan futbolcular için ertelemeli ceza formülünün devreye sokulmasını talep ediyor. Sayının çok fazla olduğuna dikkat çekilirken, cezalarda adil davranılması gerektiğine de vurgu yapılıyor. TFF ile görüşmelerde, “Yıllar önce 2 veya 3 kez bahis oynayanla yakın zamana kadar aynı suçu defalarca işlemiş futbolcu arasında mutlaka fark olmalı. Sadece kendi maçlarına bahis oynamanın suç sayıldığını düşünen de çok fazla. Tüm bunlar göz önünde bulundurulmalı ve ona göre ertelemeli ve