Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Taraftarlar, maç sonunda teknik heyet ve yönetimi istifaya çağırırken ilk hamle İlhan Palut'tan geldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör İlhan Palut, Rizespor'daki görevinden istifa etti.

İlhan Paulut, "Normal şartlarda kimseyi kırmak fıtratımda yok ama işimiz ağır bir iş. Bazen olabiliyor. Rizespor'un yeni bir nefese ihtiyacı var. Hakkınızı helal edin. Üzdüğüm insanlar haklarını helal etsinler. Rizespor'a verdiğimiz emek bugün sonlanacak." ifadeleri ile istifa ettiğini duyurdu.