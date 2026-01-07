Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerabahçe’de bir taraftan gidecek oyuncular da belli olmaya başlıyor. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı konumunda bulunan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun ara transfer döneminde ayrılması bekleniyordu.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için sarı-lacivertliler ile anlaşmaya varmıştı. Kahveci'nin kiralık, Tosun'un ise bonservisiyle Kasımpaşa'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den iki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Kasımpaşa sarı lacivertlilerden bir isme daha kancayı taktı. İstanbul ekibi Brezilyalı futbolcu Becao’yu da kadrosuna katmak istiyor. Becao’nun önceliğinin yurt dışı olduğu fakat beklediği teklif gelmezse Kasımpaşa’ya imza atabileceği öğrenildi.