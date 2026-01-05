Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan İrfan Can Kahveci'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti. Fenerbahçe'nin 12 Ekim tarihinde kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci'nin geleceği merakla beklenmeye devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcuyla ilgili birçok transfer iddiası ortaya atılırken bir resmi adım da Kasımpaşa'dan geldi. İstanbul ekibi, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye yarım sezonluk kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe ise transferde son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Milli Takım'daki yerini korumak isteyen İrfan Can Kahveci'nin süre almaya devam edeceği Kasımpaşa'ya olumlu cevap verebileceği iddia edildi.

