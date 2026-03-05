Dün İran topraklarından fırlatıldığı belirlenen balistik füze, havada etkisiz hale getirilerek Hatay'a düştü. İran Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada "Türkiye topraklarına füze atmadık. Komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz" dedi.

"ÜLKEME DÖNMEYE ÇALIŞIRIM"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trendyol Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Portekizli Miguel Cardoso da ülkesinin basınına konuştu. LUSA'ya konuşan hücumcu, özetle şunları kaydetti:

"İran'da yaşananların Türkiye'ye yansımasına dair bir korkum var ama dürüst olmak gerekirse Portekiz'e dönmenin zor olacağını düşünüyorum. Ancak çatışma tırmanırsa, açık şekilde daha güvenli olduğumu düşündüğüm ülkeme dönmeye çalışacağım.

"KAYSERİ'DE HER ŞEY NORMAL"

Amerika ve İran arasındaki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum ancak yaşadığım Kayseri'de her şey normal. Portekiz basınından haberi duyduk ve antrenmandan önce yorum yaptık. Ancak kulüpten veya Türk hükümetinden herhangi bir işaret veya yorum yoktu."

Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 23 maça çıkan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.