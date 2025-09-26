Trendyol Süper Lig’de 6 hafta geride kalırken, gol krallığı yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor. Sezonun dikkat çeken isimlerinden biri ise hiç şüphesiz Kocaelispor’un yeni transferi Bruno Petković oldu. Yeşil-siyahlılar henüz galibiyet yüzü görememiş olsa da, Hırvat golcü attığı gollerle zirve yarışında adından söz ettiriyor.

TAKIM GALİBİYETE HASRET, FORVET LİSTEDE ZİRVEDE

Bu sezon çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kocaelispor, Süper Lig’de galibiyetle tanışamayan takımlar arasında yer alıyor. Ancak takımın hücum hattındaki yeni yıldızı Petković, bireysel performansıyla bu kötü tabloya rağmen gol krallığı yarışına damga vurmayı başardı.

Gol krallığı listesinde ilk sırayı Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Beşiktaş’ın deneyimli ismi Rafa Silva paylaşıyor. Her iki oyuncu da şu ana kadar 4 golle zirvede.

Onların hemen arkasında ise 3’er gol atan isimler var:

Bruno Petković (Kocaelispor)

Paul Onuachu (Trabzonspor)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

En-Nesyri (Fenerbahçe)

Umut Nayir (Konyaspor)

Eren Elmalı (Galatasaray)

TARAFTAR GALİBİYETE HASRET KALDI

Gol krallığı yarışının orta sıralarında ise tablo oldukça kalabalık. Galatasaray’dan Yunus Akgün ve Victor Osimhen, Beşiktaş’tan Tammy Abraham, Trabzonspor’dan Onuachu, Antalyaspor’dan Nikola Storm gibi isimler 2 golle listede yer alıyor.

Kocaelispor’un Süper Lig’deki kötü gidişatına rağmen Bruno Petković’in gol krallığı yarışında zirveye yaklaşması, sezonun en ilginç hikâyelerinden biri oldu. Taraftarlar, takım galibiyet hasretini ne zaman bitirecek sorusunu sorarken; golcü oyuncunun performansı “kötü giden bir sezonda parlayan yıldız” olarak şimdiden dikkatleri üzerine çekti.