İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ikamet eden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, evindeki masada bıraktığı 1800 doların yerinde yalnızca birkaç dolarlık banknot gördü.

Kısa süre sonra yaklaşık 8 bin euro değerinde beyaz altın bileklik, yüzük, pırlanta yüzük ve küpesinin de kaybolduğunu fark etti.

Bunun üzerine hemen polisi arayarak şikâyetçi oldu.

TEMİZLİKÇİ KADIN ŞÜPHELİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde parmak izi incelemesi yaptı.

Kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığı, eşyaların dağınık olmadığı belirlendi.

Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre ifadesinde kimseyi doğrudan suçlamadığını belirten Licka, ancak şüphelerin temizlik için eve gelen kadın üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

PARMAK İZİ İNCELENECEK

Polis, evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Licka’nın, parmak izi incelemesinin sonuçlanmasının ardından hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.