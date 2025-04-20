Kocaelispor, dün Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi.
Bugün konuk olduğu Esenler Erokspor’a 3-1 yenilen yeşil siyahlılar, maçın ardından 16 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig’i kutlamak için Kocaeli'ye geldi. Takımı TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme gişelerde kent protokolü karşıladı.
Kocaelisporlu taraftarlar, Kent Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamalar çerçevesinde meydanın karşısında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası önünden havai fişek fırlatıldı.