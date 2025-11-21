Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın Süper Lig'e geri dönüş ihtimali belirdi. Beşiktaş, ocak ayında Altay Bayındır için Manchester United'ın kapısını çalacak.
Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında 5 milyon Euro'ya Manchester United'a gönderdiği Altay Bayındır, İngiliz devinde beklentileri karşılayamadı.
ManU'da düzenli forma şansı bulamayan Altay Bayındır, A Milli Takım'ın İspanya deplasmanındaki maçında kaleyi korumuş ve yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olmuştu.
Devre arası transferi için düğmeye basan Beşiktaş'ta kaleci transferinde ilk sıraya Altay Bayındır alındı.
Siyah beyazlı yönetim İngiliz devi Manchester United ile masaya oturup Altay'ı kiralamak için teklifte bulunacak.