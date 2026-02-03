Transfer döneminin son günlerine girerken ortalık kızıştı. Galatasaray ve Trabzonspor Renato Nhaga’yu kadrosuna katmak istiyor. Genç yıldız için önce Trabzonspor devreye girdi. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Bordo-mavili ekip, genç yetenek için resmi temaslarını hızlandırdı. Trabzonspor'un Casa Pia kulübüne 5,5 milyon euro seviyelerinde bir teklif yaptığı fakat Portkiz ekibinin teklifi yükseltmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'un hamlesinin ardından Galatasaray da genç oyuncu için devreye girdi. Süreci hızlandıran sarı kırmızılıların 18 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda el sıkıştığı öne sürüldü. Avrupa'da transfer penceresinin kapalı olması nedeniyle Casa Pia'nın bonservis beklentisinin 8-10 milyon euro bandına çıktığı ifade ediliyor.

Hem Galatasaray hem de Trabzonspor genç oyuncuyu transfer etmek için Casa Pia ile pazarlık halinde… İki kulüp de 6 şubat tarihinde sona erecek transfer dönemine oyuncuyu yetiştirmek istiyor.