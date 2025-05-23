Trendyol Süper Lig'de müsabakalara sonradan giren oyuncularla RAMS Başakşehir 14, Fenerbahçe ise 13 gol buldu.

Geride kalan 36 haftalık periyotta atılan 942 golün 137'si yedek oyunculardan geldi. RAMS Başakşehir, yedek kulübesinde başlayan isimlerle 14, Fenerbahçe ise 13 gol üretti. Bu iki takımı 10'ar golle Gaziantep FK, Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor izledi.

Krzysztof Piatek ile Philippe Keny'nin üçer gol attığı RAMS Başakşehir'de Ivan Brnic, Joao Figueiredo, Davidson, Serdar Gürler, Leo Duarte, Olivier Kemen, Ömer Ali Şahiner ve Ömer Faruk Beyaz da birer gol buldu.

Fenerbahçe'de ise Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Youusef En-Nesyri üçer, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın birer gol üretti.

En golcü yedek Adolfo Gaich

Onvo Antalyaspor formasıyla bu sezon 7 golü bulunan Adolfo Gaich, bunlardan 6'sını sonradan oyuna girdiği müsabakalarda kaydetti. Arjantinli futbolcu ligde oyuna yedek kulübesinde başlayıp en fazla gol kaydeden isim konumunda bulunuyor. Gaich'i dörder golle Galatasaray'dan ayrılan Michy Batshuayi ile Samsunsporlu Soner Aydoğdu izliyor.

RAMS Başakşehir'in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek, sonradan dahil olduğu Antalyaspor maçında, Fenerbahçeli Anderson Talisca da Trabzonspor karşılaşmasında hat-trick yaptı.

Umut Bozok hem Trabzonspor hem de iKAS Eyüpspor formasıyla yedek kulübesinde başladığı maçlarda skor buldu.

Yedek oyuncuların attığı golleri

Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan maçlarda sonradan oyuna giren isimlerin attığı goller şöyle:

Adana Demirspor (2): Abat Aimbetov, Bünyamin Balat

Atakaş Hatayspor (4): Carlos Strandberg, Funsho Bamgboye, Recep Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar

Bellona Kayserispor (7): Duckens Nazon (3), Talha Sarıarslan (2), Aylton Boa Morte, Stephane Bahoken

Beşiktaş (7): Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy (2), Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Keny Arroyo

Corendon Alanyaspor (4): Ui-jo Hwang (2), Loide Augusto, Sergio Cordova

Çaykur Rizespor (4): Altin Zeqiri (3), Ali Sowe

Fenerbahçe (13): Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youusef En-Nesyri (3), Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski

Galatasaray (8): Michy Batshuayi (4), Alvaro Morata (3), Victor Osimhen

Gaziantep FK (10): Emmanuel Boateng, Furkan Soyalp (2), David Okereke, Emre Taşdemir, Enric Saborit, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Semih Güler

Göztepe (10): David Fofana (2), Ahmed Ildız, David Tijanic, Doğan Erdoğan, Emersonn Correira da Silva, İsmail Köybaşı, Kubilay Kanatsızkuş, Kuryu Matsuki, Victor Hugo

iKAS Eyüpspor (7): Halil Akbunar, Samu Saiz (2), Prince Ampem, Tayfur Bingöl, Umut Bozok

Kasımpaşa (6): Antonin Barak, Aytaç Kara, Can Keleş (2)

Net Global Sivasspor (8): Bekir Buraç Böke (3), Queensy Menig (2), Bangaly Koita, Garry Rodrigues, Veljko Simic

Onvo Antalyaspor (8): Adolfo Gaich (6), Ramzi Safuri (2)

RAMS Başakşehir (14): Krzysztof Piatek, Philippe Keny (3), Davidson da Luz Pereira, Ivan Brnic, Joao Figueiredo, Leo Duarte, Oliver Kemen, Ömer Ali Şahiner, Ömer Faruk Beyaz, Serdar Gürler

Reeder Samsunspor (9): Soner Aydoğdu (4), Kingsley Schindler (2), Flavien Tait, Marius Moundilmadji, Nany Dimata

Sipay Bodrum FK (4): Alfredo Ribeiro, George Alexandru Puscas, Kenan Özer, Zdravko Dimitrov

Trabzonspor (2): Anthony Nwakaeme, Umut Bozok

TÜMOSAN Konyaspor (10): Danijel Aleksic, Umut Nayir (2), Blaz Kramer, Hamidou Keyta, Louka Prip, Muhammet Tunahan Taşcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan