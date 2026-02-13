İngiltere'de başlayıp Fransa'da devam eden kariyerinin son 5 senesini Türkiye'de geçiren Max Gradel, futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Fildişi Sahili'ne dönmüştü. Daha önce ülkesinde turizm elçisi olarak görev yapan Gradel, başarılı geçen siyasi kariyerinde Fildişi Sahili Turizm Bakan Yardımcılığı'na yükseldi.

MAX GRADEL KİMDİR?

Fildişi Sahili'nin yetiştirdiği en süratli ve teknik yeteneklerden biri olan Max-Alain Gradel, 30 Kasım 1987'de dünyaya gözlerini açtı. Futbol yolculuğuna İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'nın dev arenalarında başlayan yıldız isim, kariyeri boyunca hızı ve bitirici vuruşlarıyla "savunmaların korkulu rüyası" olmayı başardı.

TÜRKİYE MACERASI VE ANADOLU'DAKİ İZLERİ

Avrupa'daki görkemli yıllarının ardından rotasını Türkiye'ye çeviren Gradel, kısa sürede Türk futbolunun unutulmaz figürlerinden biri haline geldi. Sivasspor formasıyla Anadolu'da fırtınalar estiren tecrübeli kanat oyuncusu, ardından Gaziantep FK ile Süper Lig'deki ağırlığını hissettirdi. Saha içindeki lider karakteri ve profesyonelliğiyle her gittiği şehirde taraftarların sevgisini kazandı.

2024 yılında Sakaryaspor'a imza atarak kariyerine yeni bir soluk getiren Gradel, burada geçirdiği kısa sürenin ardından Amedspor kadrosuna dahil oldu. Ancak yeşil sahalar, bu tecrübeli krampon için üzücü bir senaryo hazırlamıştı. Amedspor forması giydiği dönemde yaşadığı şanssız ve ağır sakatlık, Max Gradel'in daha uzun yıllar oynamasını bekleyen futbolseverleri yasa boğdu. Gradel, bu sakatlığın ardından profesyonel futbol kariyerini noktalamak zorunda kalarak yeşil sahalara veda etti.