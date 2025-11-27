Süper Lig'de bir sezon Bordo-Mavili formayla top koşturan Fildişi Sahilli yıldız kanat oyuncusu Nicolas Pepe, yeşil sahalardaki performansından çok özel hayatıyla gündemde. İspanyol basınından Mundo Deportivo, şimdilerde La Liga'da Villarreal adına ter döken 30 yaşındaki hücumcunun, 1.5 yıldır birlikte olduğu yetişkin film yıldızı Teanna Trump ile evlenme kararı aldığını yazdı.

'UĞRUNA AİLESİNDEN VAZGEÇTİ'

İddialara göre deneyimli futbolcu, Teanna Trump ile birlikte olmak adına iki çocuğuyla görüşmeyi kesti ve eski eşinden gelen tüm çağrılara da kapısını kapattı. Daha önce de birliktelikleri gündeme gelen çiftin, kısa sürede evlilik açıklaması yapması bekleniyor.

Trabzonspor'da 2024-25 sezonunda 23 maça çıkan Pepe, 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Bu sezon ise Villarreal'de 18 maçta süre alan Fildişi Sahilli futbolcu 2 gol ve 2 asistle oynadı. Trabzonspor'dan önce Arsenal forması giyen Pepe, 80 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devinin tarihindeki en pahalı ikinci oyuncu olma unvanını taşıyor.