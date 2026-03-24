Dünya Kupası öncesi Meksika ve ABD ile hazırlık maçları oynayacak Portekiz'de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Diogo Costa'nın yerine Gençlerbirliği'nin formda kalecisi Ricardo Velho dahil edildi. Portekiz Ligi'nde Porto'nun Braga ile yaptığı maçta adalesinden sakatlanan Diogo Costa, sakatlığı nedeniyle tedavi altına alındı. Portekiz Milli Takımı'nda Costa'nın sakatlığı, Rodrigo Mora ve Rafael Leao'nun ardından üçüncü eksik olarak kaydedildi. Portekiz; 29 Mart'ta Meksika ile, 1 Nisan'da ABD ile hazırlık maçları oynayacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.