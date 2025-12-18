Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin 1-0 önde olduğu anlarda turuncu lacivertli ekip, inanılmaz bir gol fırsatı kaçırdı.

Dakikalar 29'u gösterirken sol çarpazda iki rakibinin arkasına sarkan Bertuğ Yıldırım'ın, ceza alanı içinde topla buluşturduğu Shomurodov, zor olanı başardı. Karşısında kimse olmayan ve kalenin sağı boş olan pozisyonda Shomurodov, gelişine yaptığı vuruşta topu, yandan dışarı yolladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Süper Lig'de attığı 11 golle krallık yarışında zirveyi Paul Onuachu ile paylaşan Shomurodov'un kaçırdığı pozisyon sosyal medyada da gündem oldu. Futbolseverler pozisyonu yorumlarken 'Kaçırmak atmaktan zordu', 'Ligin gol kralı için bunu kaçırmak kolay olmasa gerek' yorumlarını yaptı.

Shomurodov, kaçırdığı golden sonra büyük üzüntü yaşadı ve bir süre yerden kalkamadı.