Antalyaspor'daki muhteşem performansıyla 2023-24 sezonu başında İngiliz ekibi Coventry City'ye transfer olan ABD'li forvet Haji Wright için muazzam bedel istendi. Championship'te lider konumda olan Coventry City, 27 yaşındaki Wright'ı transfer etmek isteyen Premier Lig ekibi West Ham'dan 200 milyon sterlin (yaklaşık 229 milyon euro) talep etti.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

İngiliz Telegraph'ın haberine göre Wright için kesenin ağzını açmaya hazır olan West Ham yöneticileri ise bu beklenti karşısında adeta şoka uğrayarak rotasını Jorgen Strand Larsen ve Ellis Simms'e kırdı.

REKOR KIRARAK GİTMİŞTİ

Antalyaspor'da 2 sezon oynayan Haji Wright, gösterdiği performansla Coventry City'ye 9 milyon euroya transfer olarak Akdeniz ekibinin satış rekorunu kırmıştı.

Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro piyasa değeri bulunan Wright; bu sezon Coventry City formasıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.