Samsunspor Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’dan yeni transfer ettiği Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan’ın yerli statüsünde oynayabilmesi için devreye giren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Elayis Tavsan’ın Türk asıllı olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olmayan Türk soylulara verilen mavi kartını yetiştirmek için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya gitti.

NORMALDE İŞLEMLER 2-3 AY SÜRÜYORDU

Samsunspor yöneticileri, 24 Ocak 2026 tarihinde Samsun’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Tavsan'ın mavi kart prosedürlerinin normal şartlarda 2-3 ay sürdüğü belirtilerek, transfer döneminde +1 yabancı hakkının kullanılabilmesi için sürecin hızlandırılması talep edildi.

Bakan Yerlikaya’nın Samsunspor yöneticilerinin talebine olumlu yaklaşarak ilgili birim yöneticilerine talimat verdi ve sorun halledildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan ve mavi kart sahibi olan futbolcular, Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabiliyor. Samsunspor Kulübü yöneticileri, annesi Türk olan Elayis Tavsan’ın mavi kart belgelerini yetiştirmeye çalışıyor.



14 yabancı hakkı dolu olan kırmızı-beyazlılar, 6 Şubat 2026 tarihine kadar Elayis Tavsan’ın mavi kartının çıkması durumunda 1 yabancı daha transfer edebilecek.