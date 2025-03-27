Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonlukların ardından Süper Lig macerasına yıllar sonra Hatayspor ile devam etme kararı alan Vincent Aboubakar, bekleneni veremeyince halı sahada idman yapmaya başladı

Deneyimli forvet, sezon sonunda yeni bir rota çizmeye hazırlanırken bireysel çalışmalarını Mersin Yenişehir'de bir halı sahada sürdürüyor.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor'daki durumu belirsizliğini koruyan Kamerunlu golcü, bireysel antrenmanlarına devam ediyor. Konuyla ilgili kulüpten ya da oyuncunun menajerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yıldız ismin geleceği de merak konusu.

Aboubakar'ın halı sahada idman yaptığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Aboubakar'ın futbolu bırakmaya hazırlandığını da iddia edildi. Ancak, Kamerunlu golcünün sezon sonunda Suudi Arabistan'a gitmeyi hedeflediği de iddia edildi.

Vincent Aboubakar, Hatayspor ile 24 maçta 7 gol ve 2 asistle katkı sağladı, fakat sezon sonunda ayrılığa karar verildi.