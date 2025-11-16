Türk futbolunu derinden etkileyen bahis skandalı soruşturması büyüyerek devam ediyor. İlk etapta hakemler ve futbolcuların adının karıştığı skandal, şimdi de kulüp yöneticilerini odağına almış durumda.

ANTALYASPOR YÖNETİCİSİNİN KENDİ TAKIMINA BAHİS OYNADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik’in görevde olduğu dönemde takımının maçlarına bahis oynadığı ve bu yolla ciddi kazanç elde ettiği dava dosyalarına yansıdı.

3 Mart 2023’te oynanan Kayserispor karşılaşması için Antalyaspor’un 4-0 kazanacağına yönelik bahis yaptığı ve bu kupondan 475 bin TL kazandığı belirlendi.

İCRA TAKİBİYLE ORTAYA ÇIKAN SKANDAL

Skandal, Emrah Çelik Turizm Taşımacılık A.Ş.’nin, Antalya Muratpaşa’da İddaa bayisi işleten S.B. hakkında 2 milyon TL’lik alacak iddiasıyla başlattığı icra takibi sırasında gün yüzüne çıktı. Borcu reddeden S.B., mahkemeye sunduğu belgelerle Çelik’in iddiasını çürüttüğünü savundu.

S.B.’nin mahkemeye verdiği deliller arasında, Çelik ile yaptığı WhatsApp görüşmeleri ve şirkete ait 2 milyon 424 bin TL’lik banka dekontları bulunuyor.

1 AYDA 3 MİLYON TL’YE YAKIN BAHİS

Sabah'ın haberine göre mahkeme dosyasındaki WhatsApp yazışmaları, Çelik ile S.B. arasında düzenli bir bahis trafiği olduğunu gösteriyor. İddialara göre Çelik, oynamak istediği maçları mesajla bildiriyor, bahis için gereken yüksek tutarlı paraları şirket hesabından gönderiyor, açıklama kısmına ise özellikle “borç verme” notu yazıyordu.

Kazançların ise şirket hesabına değil, kendi şahsi hesabına yatırılmasını talep ediyordu. Belgeler, Çelik’in yalnızca bir ay içinde yaklaşık 2 milyon 800 bin TL tutarında bahis oynadığını ve tek bir maça 600 bin TL’ye varan para yatırdığını ortaya koyuyor.

KULÜP YÖNETİCİSİYKEN KENDİ TAKIMINA OYNAMIŞ

En dikkat çekici detay ise Çelik’in yönetici olduğu dönemde kendi takımının maçına bahis oynaması.



3 Mart 2023’teki Kayserispor–Antalyaspor maçına 4-0 skoruyla Antalyaspor lehine oynadığı ve bu kupondan 475 bin TL kazandığı iddia ediliyor.

MAHKEMEYE YANSIYAN ŞİFRELİ MESAJLAR

Dava dosyasına sunulan WhatsApp yazışmalarında, yüksek meblağlı tam skor bahislerine dair şifreli talimatlar bulunduğu görülüyor. Bunlardan bazıları şöyle:

“2-1’ler 50, 2-2’ler 10”

“2-1’ler 50 bin, 2-0’lar 10 bin, 2-2’ler 10 bin”

“2-1’ler 50, diğerleri 10”