UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor’un rakibi olan Panathinaikos, kırmızı-beyazlı ekibin Atatürk temalı forması nedeniyle UEFA’ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

ATİNA KARIŞTI

Samsunspor, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına ithafen “Yol gösteren bir çift göz” sloganıyla özel bir forma tasarlamıştı. Üzerinde Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı bu formayı, Yunanistan’da Panathinaikos karşısında giymek isteyen Samsunspor’un bu hamlesi Atina’da tartışmalara yol açtı.

YUNAN BASINI: RESMİ BAŞVURU YAPILACAK

Yunanistan basınında yer alan Sport-fm haberine göre, Panathinaikos yönetimi söz konusu formanın “provokatif” olduğunu ileri sürüyor. Yunan ekibinin, Samsunspor’un bu formayla sahaya çıkmaması için UEFA’ya resmi başvuru yapmayı planladığı öne sürüldü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı Yunanistan’da oynanacak. Samsunspor’un Atatürk temalı formayı burada giymek istemesi, Panathinaikos cephesinde büyük yankı uyandırmış durumda. UEFA’nın bu konuda nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.