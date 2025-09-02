Süper Lig takımları transfer üstüne transfer açıkladı, bir gecede milyonlar havada uçuştu. SÖZCÜ yazarı Ercan Taner, "Kaç senedir bu işi yapıyoruz, böyle bir sezona rastlamadık." dedi.

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar da "Ben bugüne kadar böyle çılgınca bir transfer yarışmasına tanık olmamıştım. Rakamlar iki nedenden çılgın. Birincisi rakamsal büyüklüklerimizin çok üzerinde. İkincisi irrasyonel. Bu rakamları karşılayabilecek mali bünyelere sahip değiliz. Nereden, nasıl bir kaynak bulunuyor da bu transferler devam ettirilebiliyor? Ben bu sorunun yanıtını bulamıyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer bilançosu 62 milyon Euro iken Galatarasay'ın ise 131 milyon Euro.

Galatasaray Osimhen için 75 milyon Euro, Uğurcan Çakır için 36 milyon Euro, Singo için 31 milyon Euro harcarken Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon Euro harcadı.