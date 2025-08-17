Instagram’da yaptığı samimi açıklamada Palvin, şiddetli kramplar, yoğun kanama, aşırı yorgunluk ve “banyo zemininde geçen gecelere” varan ağrıları uzun süre normal sandığını; bir uzmana görünmesinin ardından endometriozis teşhisi konduğunu söyledi.

ÜÇ AY ÖNCE AMELİYAT OLMUŞ

Palvin, üç ay önce ameliyat olduğunu ve o tarihten bu yana ilk kez “normal” bir regl dönemi geçirdiğini belirterek bunun hayatını değiştiren bir fark yarattığını vurguladı. Benzer belirtileri yaşayanlara erken tanı ve tedavi için adım atma çağrısı yaptı; bunun uzun vadeli komplikasyonları önleyebileceğinin altını çizdi.

Model, son üç aylık sosyal medya arasının nedenini de “dinlenme ve tamamen iyileşme ihtiyacı” olarak açıkladı. Artık işe dönmeye hazır olduğunu, kendini daha sağlıklı, güçlü ve bedenine her zamankinden daha duyarlı hissettiğini ifade etti.

Dylan Sprouse ile evli olan Palvin’in paylaşımı, hayranlarından yoğun destek gördü. Yorumlarda, ünlü ismin milyonlarca kadını etkileyen bir duruma ışık tutan açıklığının takdir edildiği mesajlar öne çıktı.