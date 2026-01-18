CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Irak–Türkiye ham petrol boru hattındaki usulsüz taşımaya ilişkin uluslararası tahkim davasında şüpheli gelişmeler yaşandığını ileri sürdü. Davaya bakan üç hakemden ikisi, dava süreci devam ederken ani şekilde hayatını kaybetti. Irak’ın seçtiği hakem Prof. David Caron, kan zehirlenmesinden, Türkiye’nin seçtiği hakem Prof. Emmanuel Gaillard ise aort yırtılmasından öldü. Yavuzyılmaz’a göre iktidar, hayatta kalan son hakemin de “Akıl sağlığı” gerekçesiyle görevden alınmasını istedi, ancak bu talep reddedildi.

'USULSÜZLÜK VAR'



Dava, Irak Merkezi Hükümeti’nin 2014’te başvurusu ile başladı ve 13 Şubat 2023’e kadar sonuçlanmadı. Yavuzyılmaz, bu süre boyunca usulsüz petrol taşımacılığının sürdüğünü savundu. İki hakemin aynı dava içinde ölmesinin, uluslararası tahkim çevrelerinde “nadir ve trajik bir tesadüf” olarak değerlendirildiğini söyledi.