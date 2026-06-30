Ağrı Vali Konağı Caddesi'nde öğleden sonra kaldırım üzerinde sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak ilgili caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Bölgeye yönlendirilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik hazırlıklarının ardından şüpheli valizi fünye yardımıyla kontrollü olarak patlattı. Yapılan incelemeler sonucunda valizin içinden yalnızca kişisel eşya ve giysiler çıktığı belirlendi. Tehlikeli bir durumun olmadığının anlaşılması ve çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.